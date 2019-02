S IMMO: Dividendenerhöhung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research liegt das Bewertungsergebnis der S IMMO AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) nochmals über dem hohen Niveau des Vorjahres. Demnach werde auch das Nettoergebnis nach Minderheiten deutlich über dem Wert aus 2017 liegen. In der Folge bestätigt der Analyst sein positives Votum und hebt das Kursziel leicht an.

Nach Aussage des Analysten werde das Bewertungsergebnis 2018 den Vorjahreswert von 127,6 Mio. Euro übertreffen. Laut Unternehmensangaben liege auch der Nettogewinn nach Minderheiten deutlich über dem Vorjahreswert von über 130 Mio. Euro. Dementsprechend erhöhe der Analyst seine Erwartung für das Nettobewertungsergebnis 2018 von 95 Mio. Euro auf 131 Mio. Euro und die Schätzung für den Nettogewinn von 135 Mio. Euro auf knapp 157 Mio. Euro. Ebenso gehe er von einer 2018er-Dividende von 0,45 Euro (zuvor: 0,40 Euro) aus.

Das höhere Bewertungsergebnis wirke sich zudem positiv auf den EPRA NAV je Aktie aus. Diesen schätze SRC zum Jahresende 2018 in einem Bereich zwischen 20,50 Euro und 21,00 Euro. Dies entspreche einem sehr deutlichen Anstieg von 16 bis 19 Prozent zum Vorjahreswert von 17,63 Euro. Vor dem Hintergrund der höheren Erwartungen beim Nettogewinn und der Dividende sowie des EPRA NAV je Aktie erhöht der Analyst das Kursziel für S IMMO auf 20,50 Euro (zuvor: 20,00 Euro) und bestätigt die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.02.2019, 14:10 Uhr)

