S IMMO: Dividende steigt kräftig

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) auch wegen der insgesamt sehr positiven Entwicklung bei den Mieteinnahmen den Nettogewinn nach Minderheiten um 57 Prozent gesteigert. In der Folge bestätigt der Analyst sein positives Votum und hebt das Kursziel leicht an.

Nach Analystenaussage sei der Nettogewinn nach Minderheiten des Unternehmens im Geschäftsjahr 2018 auf 204 Mio. Euro vorangekommen. Ermöglicht habe diese Entwicklung unter anderem das sehr positive Bild bei den Mieteinnahmen, die im vierten Quartal 2018 signifikant um 7 Prozent auf 27,8 Mio. Euro (Q4 2017: 26,0 Mio. Euro) gestiegen seien. Dies stelle laut SRC eine gute Basis für 2019 dar. Zudem werde die Fertigstellung von Objekten im Bürobereich dem Mietertrag noch weiter beflügeln.

Zudem habe nach Analystenaussage das Bestandsportfolio mit einem Anstieg der Like-for-Like Mieterlöse um 4,9 Prozent überzeugt. Dazu sei noch ein gutes Hotelgeschäft gekommen: Der gross operating profit aus dem Hotelgeschäft habe um 72 Prozent auf knapp 17 Mio. Euro (GJ 2017: knapp 10 Mio. Euro) zugelegt. Insgesamt sei der FFO I um 43 Prozent auf über 61 Mio. Euro gestiegen, was eine deutliche Anhebung der Dividende auf 0,70 Euro/Aktie (zuvor: 0,40 Euro/Aktie) erlaube. Dies ergebe eine Dividendenrendite von 3,8 Prozent. Für das Unternehmen spreche aber auch der Anstieg beim EPRA-NAV je Aktie um 21 Prozent auf 21,25 Euro (GJ 2017: 17,63 Euro). In der Folge ermittelt der Analyst ein leicht erhöhtes Kursziel von 21,50 Euro (zuvor: 21,00 Euro) und erneuert die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

