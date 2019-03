S IMMO: Bewertungsergebnis höher als erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "S Immo":

Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die S IMMO AG auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) den Nettogewinn vor Minderheiten um 53 Prozent gesteigert. Grund hierfür sei neben der insgesamt guten operativen Entwicklung auch das sehr gute Ergebnis aus dem Hotelgeschäft. In der Folge bestätigt der Analyst sein positives Votum und hebt das Kursziel leicht an.

Nach Analystenaussage habe der Nettogewinn vor Minderheiten um 53 Prozent auf rund 204 Mio. Euro (GJ 2017: 133,5 Mio. Euro) zugelegt. Das Bruttoergebnis sei um rund 5 Prozent auf rund 103 Mio. Euro (GJ 2017: 98,2 Mio. Euro) gestiegen und habe damit die Schätzung der Analysten übertroffen. Wegen der enormen Verkäufe im Jahr 2017 sei der Analyst einst von einem etwas unter Vorjahr liegenden Bruttoergebnis ausgegangen. Zudem habe der EPRA NAV je Aktie gemäß Unternehmensangaben sogar rund 21,28 Euro je Aktie am Jahresende 2018 betragen. Dies bedeute einen Anstieg um 3,65 Euro je Aktie oder 21 Prozent innerhalb nur eines Jahres. Hier sei nach der Veröffentlichung des Bewertungsergebnisses im Januar ein Bereich zwischen 20,50 Euro bis 21,00 Euro von SRC geschätzt worden. Aufgrund des höher als erwarteten Anstiegs des EPRA NAV und den sehr guten weiteren Zahlen erhöht der Analyst sein Kursziel nochmals auf 21,00 Euro (zuvor: 20,50 Euro) und bestätigt die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

