S IMMO AG: Gewinn übertrifft Erwartungen deutlich

Die S IMMO AG habe im letzten Jahr ein deutlich besseres Bewertungsergebnis als bisher von den Analysten von SRC Research erwartet erzielt. Dadurch haben die Analysten auch ihre Nettogewinn- und die NAV-Schätzung angehoben und sehen auf dieser Basis weiteres Kurspotenzial für die Aktie von S IMMO.

Der in Wien ansässige Immobilienkonzern S IMMO AG habe per Ad Hoc-Meldung veröffentlicht, dass das 2016er Bewertungsergebnis aufgrund der Yield Compression in wichtigen Märkten sehr hoch ausfallen und sich im Vergleich zum Vorjahr wahrscheinlich mehr als verdoppeln werde.

SRC Research sei hingegen bisher davon ausgegangen, dass sich das Bewertungsergebnis von knapp 85 Mio. Euro in 2015 auf über 140 Mio. Euro in 2016 erhöhen werde. Diese Einschätzung habe man nun auf 178 Mio. Euro nach oben geschraubt. Der EPRA-NAV, der nach den ersten neun Monaten des Jahres 2016 bei 13,05 Euro gelegen habe, sollte damit auf deutlich über 14 Euro ansteigen, die Analysten bezeichnen die Spanne von 14,20 bis 14,60 Euro als nicht ganz unrealistisch. Auch hinsichtlich des Nettogewinns nach Minderheiten für 2016 haben die Analysten ihre Schätzungen angehoben und erwarten nun statt 144 Mio. Euro knapp 179 Mio. Euro.

Die S IMMO Aktie habe sich in den ersten 6 Wochen des neuen Jahres mit einem Plus von über 11 Prozent sehr gut entwickelt. Laut SRC Research sollte dieser positive Trend anhalten. Die Analysten haben deswegen ihre Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“ bestätigt und das Kursziel im Vorfeld der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 5. April von 12,00 Euro auf 13,00 Euro erhöht.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

