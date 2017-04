SYZYGY AG: Umsatz auf Rekordniveau

Die SYZYGY AG hat laut GBC einen neuen Rekordwert beim Umsatz erreicht, womit die Erwartungen der Analysten erfüllt worden seien. Für das laufende Geschäftsjahr werde mit einer einstelligen Wachstumsdynamik und einem Anstieg der EBIT-Marge gerechnet.

Die SYZYGY AG hat nach Darstellung der Analysten mit einem erneut dynamischen Umsatzwachstum in Höhe von 12,2 Prozent auf 64,27 Mio. Euro (Vorjahr: 57,31 Mio. Euro) einen neuen Rekordwert markiert. Somit habe die Umsatzentwicklung im Rahmen der Unternehmens-Guidance gelegen und es seien zudem die Erwartungen der Analysten von GBC voll erfüllt worden.

Es sei sogar ein noch höheres Umsatzniveau möglich gewesen, doch infolge der im Nachgang der Brexit-Entscheidung aufgekommenen Schwäche des britischen Pfunds hätten die in UK ansässigen Tochtergesellschaften laut GBC niedrigere Euroumsätze erzielt. Gemäß Unternehmensangaben habe der Rückgang des britischen Pfunds einen negativen Umsatzeffekt in Höhe von ca. 2,0 Mio. Euro bewirkt. Insgesamt habe sich demnach der im Ausland erzielte Umsatz auf 25,59 Mio. Euro (Vorjahr: 26,73 Mio. Euro) reduziert und damit sei ein langjähriger Wachstumstrend unterbrochen worden. Demgegenüber stehe aber bei den deutschen Gesellschaften ein Umsatzwachstum in Höhe von 26,1 Prozent auf 41,22 Mio. Euro (Vorjahr: 32,69 Mio. Euro).

Das EBIT sei um 6,2 Prozent auf 5,60 Mio. Euro (Vorjahr: 5,27 Mio. Euro) geklettert, dürfte aber aus Sicht der Analysten mit dem Wegfall mehrerer Sondereffekte wieder überproportional zulegen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 rechne GBC zunächst, analog zur Unternehmens-Guidance, mit einem moderaten Umsatzwachstum in Höhe von 5,8 Prozent auf 68,03 Mio. Euro. Weiterhin werde das internationale Geschäft, hier vor allem UK, voraussichtlich von den Brexit-bedingten Währungsauswirkungen geprägt sein, während die Analysten bei den deutschen Gesellschaften Neukundengewinne prognostizieren. Für das geplante Umsatzwachstum erwarte GBC zudem weiteres kundenbedingtes organisches Wachstum. Für das kommende Geschäftsjahr 2018 rechnet das Researchhaus wieder mit einer zweistelligen Wachstumsdynamik.

Auf dieser Basis sowie vor dem Hintergrund der wegfallenden Einmalaufwendungen werde ein Anstieg der EBIT-Marge auf 9,8 Prozent (2017) sowie auf 10,3 Prozent (2018) erwartet. Mittelfristig rechne GBC mit einem leicht ansteigenden EBIT-Margenniveau und einer Etablierung in einem zweistelligen Bereich. Bei einem umfangreichen Finanzmittelbestand in Höhe von 22,15 Mio. Euro (31.12.16) sei nach Einschätzung der Analysten die kurzfristige Umsetzung anorganischen Wachstums aber jederzeit möglich und auch konkret geplant.

Die geplante Dividende in Höhe von 0,38 Euro je Aktie entspreche einer Dividendenrendite von 3,5 Prozent. GBC bestätigt das bisherige Kursziel von 12,50 Euro und vergibt, bei einem aktuellen Kurspotenzial in Höhe von 14,2 Prozent, das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/14977.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.