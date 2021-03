STS Group: Starker Schlussspurt

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat die STS Group gute Zahlen für das vierte Quartal 2020 vorgelegt und bekommt nun einen neuen Großaktionär. SMC-Analyst Holger Steffen hat sein Kursziel erhöht und sieht die Aktie weiter als Kauf.

STS habe aus Sicht von SMC-Research einen starken Schlussspurt in den letzten drei Monaten von 2020 hingelegt und damit die eigenen Ziele für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis erreicht. Mit einem Umsatzrückgang um 15,1 Prozent auf 308,1 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA in Höhe von 12,4 Mio. Euro (Vorjahr: 17,6 Mio. Euro) würden die Jahreszahlen auf den ersten Blick wenig erfreulich aussehen, so führen die Analysten aus. Doch das sei vor allem auf die negativen Lockdown-Effekte aus dem Frühjahr zurückzuführen. Allein im vierten Quartal habe STS isoliert betrachtet bereits wieder einen Umsatz von rund 90 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 10,5 Mio. Euro erzielt.

Rechne man aus den Jahreszahlen das defizitäre und im November an die Adler Pelzer Group verkaufte Acoustics-Geschäft heraus, habe STS in 2020 bei einem Umsatz von 235 Mio. Euro mit 17,7 Mio. Euro sogar ein bereinigtes EBITDA nahezu auf Vorjahresniveau (17,9 Mio. Euro) erzielt. Außerdem sei durch den Verkauf die Nettofinanzverschuldung von 43 Mio. Euro noch Mitte des Jahres auf 16,5 Mio. Euro per Ende Dezember reduziert worden.

Damit verfüge STS nun wieder über eine gute Expansionsbasis, was offenbar auch die Adler Pelzer Group so sehe, die sich kürzlich das 73,25-prozentige Aktienpaket, das die Beteiligungsgesellschaft Mutares bislang an STS gehalten habe, vertraglich gesichert habe.

Nach Abschluss der Transaktion, die noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung stehe, solle STS auch die - nicht sehr umfangreichen - Hard-Trim-Aktivitäten des neuen Mehrheitseigners übernehmen und damit als Spezialist auf diesem Gebiet weiter gestärkt werden.

Nach Berücksichtigung der Zahlen und der neuen Entwicklungen sehe SMC-Research für STS auf Basis einer vorsichtigen Kalkulation nun einen neuen fairen Wert von 10,60 Euro je Aktie, der deutlich über dem aktuellen Börsenkurs und über dem vereinbarten Preis der Transaktion liege. SMC-Research bekräftigt daher das Urteil „Speculative Buy“ und empfiehlt, im Rahmen des pflichtgemäß anstehenden Übernahmeangebots für sämtliche Aktien keine Stücke abzugeben.

