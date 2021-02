SHS VIVEON: Starkes Neukundengeschäft sorgt für Gewinnsprung

Die Analysten von SMC-Research sehen sich von den vorläufigen Zahlen der SHS VIVEON AG in der positiven Einschätzung des Unternehmens bestätigt und haben ihr „Buy“-Urteil bei einem höheren Kursziel unverändert gelassen. Die Zuversicht begründet der SMC-Analyst Adam Jakubowski vor allem mit der hohen Dynamik von SHS VIVEON in der Gewinnung von Neukunden.

Vorläufigen Zahlen zufolge habe SHS VIVEON 2020 den Gewinn deutlich gesteigert und das eigene Margenziel übertroffen. Ausschlaggegend dafür sei laut SMC-Research das erfolgreiche Produktgeschäft gewesen, das sich in einer lebhaften Neukundenakquise bemerkbar gemacht habe. Gerade in den letzten Wochen des Jahres sei es SHS VIVEON gelungen, die gut gefüllte Vertriebs-Pipeline in mehrere Lizenzabschlüsse umzumünzen, so dass im Gesamtjahr trotz der Behinderungen durch die Pandemie mit 13 Neukunden ein neuer Rekord erreicht worden sei.

Für das laufende Jahr strebe das Unternehmen eine Wachstumsrate im mittleren einstelligen Prozentbereich an und wolle die Margen weiter erhöhen. Die Analysten kalkulieren unverändert mit einem Umsatzplus von 8 Prozent. Auch die übrigen Schätzungen habe man unverändert gelassen und erwarte für 2021 und die Folgejahre ein stetiges Umsatzwachstum und eine weiter verbesserte Profitabilität. Dass sich das Kursziel von SMC-research für die SHS-Aktie dennoch deutlich auf 17,40 Euro erhöht habe, sei vor allem auf Änderungen der Modellrahmendaten sowie auf den Roll-over-Effekt der Umstellung des Modells auf das Basisjahr 2021 geschuldet. Ungeachtet der zuletzt sehr dynamischen Kursentwicklung sehen die Analysten deswegen für die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial und bestätigen das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.02.21, 11:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.02.21, um 11:00 Uhr fertiggestellt und am 19.02.21 um 11:10 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-19-SMC-Comment-SHS-Viveon_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.