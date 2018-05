SHS VIVEON: Gesund geschrumpft

SMC-Research sieht für die Aktien der SHS VIVEON AG ein hohes Potenzial bis 7,30 Euro und hat auf dieser Basis das Urteil „Speculative Buy“ bestätigt. Basis dieser Einschätzung ist die Annahme einer erfolgreichen Rückkehr zum profitablen Wachstum, die der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski als realistisch bezeichnet.

SHS VIVEON habe sich nach mehreren in Summe enttäuschenden Jahren 2017 einer umfassenden Restrukturierung unterzogen und in diesem Rahmen sowohl das eigene Leistungsspektrum massiv verschlankt als auch die Führungs-, Organisations- und Kostenstrukturen überholt. Eine Folge dieser Maßnahmen sei ein deutlich rückläufiger Umsatz, der auch im laufenden Jahr noch weit unter dem letzten Jahr liegen werde.

Doch auf dieser reduzierten Basis wolle SHS VI-VEON nun als ein fokussierter Softwareanbieter wieder auf einen profitablen Wachstumskurs zurückkehren. Das Unternehmen habe sich dabei bewusst auf die Bereiche konzentriert, in denen es nicht nur eine „Mitläuferposition“, sondern eine führende Stellung inne habe. Gleichzeitig biete das reine Softwaregeschäft ein größeres Skalierungspotenzial, das in Zukunft deutlich höhere Margenniveaus ermöglichen könnte, so SMC-Research. Um dieses Potenzial weiter zu erhöhen, wolle SHS VIVEON zukünftig noch stärker auf das abobasierte SaaS-Modell setzen und habe dafür jüngst mit myCredit Monitor eine neue Lösung für das Credit Management vorgestellt, die nach Darstellung von SMC-Research vom Umfang, Standardisierungsgrad und Pricing her auf den niedrigschwelligen Online-Vertrieb vor allem an kleinere Kunden optimal ausgerichtet sei.

Das Researchhaus bezeichnet die Chancen, dass der Turnaround gelingen werde, als realistisch hat dementsprechend das Szenario einer erfolgreichen Rückkehr auf den Wachstumspfad und einer sukzessiven Margenverbesserung der Wertermittlung zugrunde gelegt. Der daraus trotz der vorsichtigen Annahmen resultierende faire Wert von 7,30 Euro signalisiere für die Aktie ein hohes Aufwärtspotenzial. Allerdings sehen die Analysten ihre Schätzungen aktuell noch mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, weswegen dieses Potenzial spekulativer Natur sei. Das Votum hat SMC-Research weiter auf „Speculative Buy“ belassen.

