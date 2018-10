SHS VIVEON: Erfolgreicher Turnaround verspricht Verdopplungspotenzial

SMC-Research konstatiert anhand der Halbjahreszahlen der SHS VIVEON AG deutliche Fortschritte bei dem Unternehmen, das vor allem dank der konsequenten Kostensenkungsmaßnahmen den Verlust im ersten Halbjahr deutlich reduziert hat und im Gesamtjahr wieder ein positives EBITDA ausweisen will. Auf Basis der Erwartung, dass nun auch die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelingt, traut der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski der Aktie eine Kursverdopplung zu.

SHS VIVEON habe im ersten Halbjahr wichtige Fortschritte auf dem Weg zur Gesundung erzielt. Während der Umsatz bedingt durch den Ausstieg aus dem produktunabhängigen Beratungsgeschäft erwartungsgemäß deutlich rückläufig gewesen sei, habe die Ergebnissituation kräftig verbessert werden können. Vor allem dank der seit dem letzten Jahr laufenden Kostensenkung- und Komplexitätsreduktionsmaßnahmen sei der operative Break-even-Punkt spürbar abgesenkt und im ersten Halbjahr schon fast erreicht worden. Den noch angefallenen EBITDA-Verlust wolle SHS VIVEON im zweiten Halbjahr mehr als kompensieren und damit entgegen der bisherigen Ankündigung schon in 2018 ein positives EBITDA ausweisen.

SMC-Research habe daraufhin seine Schätzungen bezüglich der Profitabilität angehoben. Um aber wieder nachhaltig auf den Wachstumskurs zurückkehren zu können, müsse endlich auch die Neukundenakquise Schwung aufnehmen. Diesbezüglich sei der Halbjahresbericht noch wenig aufschlussreich gewesen, so das Researchhaus. SHS VIVEON berichte zwar von einer wachsenden Vertriebspipeline, räume aber auch ein, damit etwas hinter dem eigenen Zeitplan zu sein. Nachdem aber mit dem Ende des dritten Quartals der Vertriebsauf- und -ausbau in beiden Bereichen abgeschlossen worden sei, könnten die erzielten Verbesserungen laut SMC-Research in den kommenden Monaten endlich auch in den Umsatzzahlen sichtbar werden.

Vor diesem Hintergrund sehen die Analysten die nächsten zwei bis drei Quartale als einen Lackmustest für die neue Positionierung.

Im Rahmen der Wertermittlung hat SMC-Research aber bereits ein Szenario unterstellt, in dem die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelinge und sieht auf dieser Basis für die Aktie von SHS VIVEON ein sehr hohes Kurspotenzial bis 7,10 Euro. Allerdings sei dieses Potenzial noch mit erheblicher Unsicherheit behaftet, weswegen SMC-Research bis zu einem sichtbaren Anstieg der Neukundengewinnung an dem Urteil „Speculative Buy“ festhalten will, dass die gleichermaßen hohen Chancen und Risiken zum Ausdruck bringe.

