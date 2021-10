RBC senkt Ziel für Volvo B auf 236 Kronen - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo B von 242 auf 236 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Der schwedische Nutzfahrzeughersteller dürfte seine Wachstumsprognose für den europäischen und nordamerikanischen Nutzfahrzeugemarkt für das laufendes Jahr senken, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenprognose zum dritten Quartal. Daraus resultierten niedrigere Schätzungen und ein neues Kursziel./mf Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 17:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.