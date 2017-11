RBC senkt Ziel für Thyssenkrupp auf 32 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Thyssenkrupp vor Zahlen von 33 auf 32 Euro gesenkt.Da das neue Kursziel weiterhin ausreichend Potenzial biete, bleibe die Aktie auf "Outperform", schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Branchenstudie vom Freitag vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Stahlhersteller. Die Kurszielsenkung begründete er unter anderem mit einer etwas geringeren Erwartung an die Profitabiltität im Bau von großen Industrieanlagen./zb/ck Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.