RBC senkt Ziel für Meta auf 315 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Finanztrends Video zu Meta Platforms



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta von 400 auf 315 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Ausblick auf das erste Quartal habe die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt zwar trotz starker Konkurrenz weiter an Facebook, nach der Enttäuschung bleibe man aber wohl mindestens bis zum zweiten Halbjahr "auf der Strafbank"./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 02:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 02:38 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.