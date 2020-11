RBC senkt Ziel für Inditex auf 27,50 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Inditex von 28,50 auf 27,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die gegenwärtigen Lockdowns brächten wieder mehr Herausforderungen für Einzelhändler mit sich, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Er kürzte daraufhin seine Schätzungen für Inditex. Mit Blick auf die Lieferketten seien die Aussichten im Jahr 2021 aber besser, vor allem für EU-fokussierte Unternehmen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2020 / 17:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.