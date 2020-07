RBC senkt Ziel für AB Inbev auf 71 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Finanztrends Video zu Anheuser-Busch



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für AB Inbev nach Quartalszahlen von 75 auf 71 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Auf mittlere Sicht dürfte sich das Umsatzwachstum des Bierbrauers abschwächen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleiches gelte für die operative Gewinnmarge. Positiv wären steigende statt sinkende Ausgaben für das Marketing./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2020 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2020 / 13:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.