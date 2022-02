RBC senkt Ziel für ING auf 14,50 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 15,00 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Sie habe ihre Prognosen für die niederländische Großbank unter dem Strich kaum angepasst, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie rechne nun mit höheren Gebühreneinnahmen und wegen des Kreditwachstums mit einem etwas höheren Zinsüberschuss, aber auch mit höheren (Risiko-)Kosten./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2022 / 16:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2022 / 16:12 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.