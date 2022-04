RBC senkt Ziel für Hugo Boss auf 61 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Finanztrends Video zu Hugo Boss



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts zunehmend knapper Kassen der Verbraucher und des Kostendrucks im Einzelhandel dürften die Gewinnprognosen für die europäischen Modehändler in diesem Frühjahr/Sommer generell nach unten korrigiert werden, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies sollte jedoch bereits weitgehend eingepreist sein, da die Bewertungen vieler Aktien im Sektor weit unter den historischen Durchschnittswerten lägen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2022 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.