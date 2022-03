RBC senkt Ziel für H&M auf 175 Kronen - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 200 auf 175 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Daten wiesen darauf hin, dass der schwedische Modekonzern den Kostendruck früher als erwartet zu spüren bekommen habe, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. H&M sei jedoch bilanziell gut aufgestellt. Der Experte verwies zudem auf die Dividendenrendite und die anstehenden Aktienrückkäufe./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 08:59 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2022 / 08:59 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.