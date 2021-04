RBC senkt Ziel für Flutter auf 16000 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Flutter nach Zahlen von 17000 auf 16000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Der Glücksspielkonzern habe im starken ersten Quartal eine anhaltende Dynamik in allen Geschäftsbereichen gezeigt, schrieb Analystin Christine Zhou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem trage die Übernahme der Stars Group erste sichtbare Früchte. Die meisten positiven Faktoren seien aber schon bekannt, und die anhaltenden Streitigkeiten mit dem US-Medienkonzern Fox im Zusammenhang mit die Bewertung des US-Anbieters FanDuel, an dem Flutter die Mehrheit hält, überschatteten die Aktie. Das gesenkte Kursziel begründete Zhou mit der Ausgabe zusätzlicher Aktien zur Übernahme weiterer FanDuel-Anteile. Fox hat die Option, Anteile an FanDuel zu erwerben. Beide Seiten streiten vor Gericht über den Ausübungspreis./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 10:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 10:42 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.