RBC senkt Ziel für BP auf 410 Pence - 'Sector Perform'

Finanztrends Video zu BP



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 425 auf 410 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Seine zumeist ungebrochen optimistische Haltung zu Öl-Aktien basiere auf den ungebrochen hohen Ölpreisen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hinzu kämen freie Barmittel, die der Bilanzoptimierung und den Aktionärsrenditen dienlich seien. Er aktualisierte in der Studie seine Ölpreiserwartungen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2021 / 00:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2021 / 00:13 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.