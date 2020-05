RBC senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BMW nach Zahlen und einem gesenkten Jahresausblick von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Das erste Quartal sei zerfahren gewesen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bilanziell sei der Autobauer aber stark aufgestellt. Er glaubt, dass finanzielle Anreize die Auto-Nachfrage in Europa bald wieder anfeuern werden./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 14:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 14:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.