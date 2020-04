RBC senkt Ziel für BAT auf 2600 Pence - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für British American Tobacco von 3100 auf 2600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Die Corona-Krise werde den europäischen Konsumgüterkonzernen das Geschäftemachen verteuern, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb habe er seine Sektorprognose einer bis zum Jahr 2030 stetig steigenden Profitabilität (Ebit-Marge) revidiert und rechne nun mit einer stetig sinkenden Ebit-Marge für den genannten Zeitraum./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2020 / 17:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.