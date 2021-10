RBC senkt Ziel für Asos auf 7200 Pence - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 7300 auf 7200 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen.Analystin Sherri Malek reduzierte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für Online-Bekleidungshändler aus dreierlei Gründen. Sie verwies dabei auf eine offensichtlich volatile und verzögerte Erholung der Modenachfrage, steigende Lohnausgaben und anhaltend hohe Frachtkosten./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2021 / 17:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.