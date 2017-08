RBC senkt Ziel für Air France-KLM auf 16 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Air France-KLM von 20 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die wachsende Wirtschaft und das Gewinnpotenzial stützten den Wert der Fluggesellschaft, schrieb Analyst Damian Brewer in einer Studie vom Freitag. Allerdings werde die vorgeschlagene Erhöhung der Aktienzahl um 20 Prozent, die den neuen Aktionären Delta Airlines und China Eastern Airlines vorbehalten bleiben solle, die bestehenden Anteilseigner zu Aktionären zweiter Klasse machen. Gleichzeitig seien die Synergien dieser Transaktion zu gering und lägen zu weit in der Zukunft, um aktuell zu zählen. Der Schuldenabbau erscheine unzureichend. Brewer senkte seine Gewinnschätzungen deutlich./gl/ag Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.