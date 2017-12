RBC senkt Steinhoff auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 2 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Steinhoff International Holdings N.V.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat Steinhoff nach dem Rücktritt von Konzernchef Markus Jooste im Zuge des Bilanzskandals von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 5 auf 2 Euro gesenkt.Nach Joostes Rücktritt dürfte sich der Fokus der Investoren nun hin zum potenziellen Substanzwert des Möbelkonzerns verschieben, schrieb Analystin Shelly Xie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da es bislang jedoch keine finanziellen Details gegeben habe und die Sicht auf den Barmittelfluss nicht gut sei, habe sie die Aktie abgestuft./ck/ajx Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.