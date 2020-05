RBC senkt H&M auf 'Sector Perform' und Ziel auf 145 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Hennes & Mauritz von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 145 schwedische Kronen gesenkt.Die vom Markt erwartete Geschäftserholung der Modekette erscheine ihm zu optimistisch, begründete Analyst Richard Chamberlain sein neues Anlagevotum in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn die nächste Zeit extrem herausfordernd für die Schweden werde, sollte sich H&M aber längerfristig als einer der Branchengewinner der Corona-Krise entpuppen./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2020 / 17:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.