RBC senkt BHP Group auf 'Sector Perform' und Ziel auf 1900 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie von BHP Group von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 2300 auf 1900 Pence gesenkt.Mit dem sich zum Negativen drehenden Immobilienzyklus in China habe sich der überschüssige Cashflow des Rohstoffkonzerns verflüchtigt, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für globale Anleger gebe es mittlerweile attraktivere Investments, in Australien sei die BHP-Aktie aber nach wie vor eine gute Wahl./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 15:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 16:05 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.