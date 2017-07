RBC nimmt ExxonMobil mit 'Sector Perform' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat ExxonMobil mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 95 US-Dollar wieder in die Bewertung aufgenommen.Das ehemalige Votum lautete "Outperform". Das im Branchenvergleich gute Abschneiden und die überlegenen Rendite des Ölkonzerns dürften sich fortsetzen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer Studie vom Donnerstag. Im Kurs der Aktie sei all dies jedoch schon angemessen eingepreist./tih/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.