RBC nimmt Adidas in 'Top 30 Global Ideas for 2022'-Liste auf

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Adidas-Aktie in ihre "Top 30 Global Ideas for 2022"-Liste der aussichtsreichsten Werte für das laufende Jahr aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Produktdynamik des Sportartikelkonzerns dürfte sich angesichts der Zuversicht des Managements hinsichtlich der Produktpipeline für 2022 und der Erwartung eines normaleren Umfelds nach dem ersten Quartal 2022 verbessern, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2022 / 21:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 00:20 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.