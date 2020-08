RBC hebt Ziel für Zalando auf 80 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando nach detaillierten Geschäftszahlen zum zweiten Quartal von 73 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Sie gehe nun davon aus, dass die in diesem Jahr erzielte Marge auch 2021 erwirtschaftet werden könne, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktien des Online-Modehändlers seien auf lange Sicht eine attraktive Anlage und weiterhin recht anspruchslos bewertet./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2020 / 12:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2020 / 12:16 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.