RBC hebt Ziel für Walmart auf 137 Dollar - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen von 132 auf 137 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Der US-Einzelhandelskonzern habe auf dem heimischen Markt stark abgeschnitten, wobei die Umsatzdynamik gegen Ende etwas nachgelassen habe, schrieb Analyst Scot Ciccarelli in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz Verbesserungen gebe es attraktivere Investments unter den von ihm beobachteten Unternehmen. Das neue Kursziel begründete der Experte mit seinen angehobenen Gewinnschätzungen und dem um ein Quartal in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 18:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2020 / 18:03 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.