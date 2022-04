RBC hebt Ziel für Volvo B auf 224 Kronen - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo B von 222 auf 224 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe eine starke Margenentwicklung ausgewiesen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Schweden. Eine starke Preisbildung habe geholfen. Die Entwicklung am Rohstoff- und Halbleitermarkt sowie bei den Energiekosten lasse sich jedoch weiterhin nur schlecht vorhersagen./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 12:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 12:30 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.