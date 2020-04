RBC hebt Ziel für UBS auf 11 Franken - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal von 10 auf 11 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Die Schweizer Großbank habe sich angesichts der derzeitigen Marktbedingungen besser geschlagen als erwartet, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei geholfen habe in diesen von starken Schwankungen geprägten Zeiten der gute Geschäftsmix. Allerdings sei das Kurspotenzial für die Aktien weiterhin sehr begrenzt./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 18:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.