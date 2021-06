RBC hebt Ziel für Siemens auf 154 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach Wachstumsaussagen vor dem Start des Kapitalmarkttages von 150 auf 154 Euro angehoben.Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Der Technologiekonzern habe seine mittelfristigen Wachstums- und Margenziele angehoben, ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt und kleinere positive Veränderungen an den aktuellen Jahreszielen vorgenommen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das unterstreiche die Fortschritte bei der Umsetzung der Neustrukturierung. Die kommunizierten Ziele sollten dazu beitragen, die Bewertungslücke zum Sektor zu schließen./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.