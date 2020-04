RBC hebt Ziel für Reckitt Benckiser - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen zum ersten Quartal von 4600 auf 4900 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen.Der Konsumgüterhersteller habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun gehe es um die Frage, ob die Virus-Krise die längerfristigen Aussichten für den Hersteller von Produkten wie Desinfektionsmittel oder Schmerztabletten etwas aufhellen dürfte. In gewisser Hinsicht geht Jones davon aus und rechnet entsprechend für 2022 mit einem höheren Umsatzwachstum als bislang./la/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 07:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 07:16 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.