RBC hebt Ziel für RWE auf 46 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 41,50 auf 46,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Analyst John Musk aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Energiekonzern angesichts der derzeit dynamischen Preiskurve an den Rohstoffmärkten. RWE könne wohl sowohl im konventionellen Segment als auch im Bereich der erneuerbaren Energien erhebliche Vorteile aus der Situation ziehen. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2022 bis 2024 um bis zu 30 Prozent./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2021 / 17:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.