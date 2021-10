RBC hebt Ziel für Puma SE auf 120 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der Quartalsbericht des Sportartikelhestellers habe trotz der fortgesetzten Schwäche in China eine gesunde Dynamik der Geschäfte bestätigt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe positiv gestimmt für die Aktie, da die Umsetzung der Strategie, das Produktsortiment und die Markendynamik gut seien./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 02:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 02:35 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.