RBC hebt Ziel für Nestle auf 109 Franken - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 104 auf 109 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones schraubte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für das Umsatzwachstum und die Profitabilität des schweizerischen Nahrungsmittelkonzerns im laufenden Jahr nach oben. Derweil seien die Aktien angemessen bewertet./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 10:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2022 / 10:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.