RBC hebt Ziel für Kering auf 775 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering nach dem Verkauf weiterer Puma-Anteile von 680 auf 775 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Damit sollte der Luxusgüterkonzern einen wichtigen Meilenstein erreichen und das laufende Geschäftsjahr mit einer bescheidenen Netto-Cash-Position abschließen, was seit über 15 Jahren nicht mehr der Fall gewesen sei, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies unterstreiche die verbesserte Finanzlage und stütze die Aussicht auf potenzielle Übernahmeaktivitäten, die er in den kommenden Quartalen für wahrscheinlich halte./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 18:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2021 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.