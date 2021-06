RBC hebt Ziel für Inditex auf 32 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Inditex nach Zahlen von 30 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Der Modekonzern habe ein durchwachsenes erstes Quartal hinter sich, sei aber ordentlich ins zweite Quartal gestartet, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch im Tagesverlauf überarbeiteten Studie. Angesichts der guten Geschäftsaussichten hob er seine Ergebnisschätzungen (EPS) an. Andere Branchengrößen wie Next und H&M hätten aber mehr Aufwärtspotenzial./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 09:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 09:47 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.