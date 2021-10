RBC hebt Ziel für AB Inbev auf 73 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

Finanztrends Video zu Anheuser-Busch



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 67 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der Bierbrauerei müsse zwar immer noch viele Fragen beantworten, aber der neue Chef habe nun schon einmal einen guten Start hingelegt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte aktualisierte seine Schätzungen und berücksichtigte dabei auch die etwas optimistischere Prognose für das operative Ergebnis./la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 07:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 07:06 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.