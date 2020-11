RBC hebt Ziel für Iberdrola auf 11 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 10,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Der spanische Versorger sei ein Gewinner der Energiewende, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Aktien bereits fair bewertet./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2020 / 17:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.