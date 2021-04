RBC hebt Ziel für Flutter auf 17000 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Flutter von 15700 auf 17000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Der Glücksspielkonzern behaupte weiterhin seine führende Position in den USA, schrieb Analystin Christine Zhou in einer am Montag vorliegenden Studie. Die positiven Aspekte sollten aber bereits weitgehend im Aktienkurs eingepreist sein./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2021 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.