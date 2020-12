RBC hebt Ziel für Flutter auf 15000 Pence - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Flutter von 12500 auf 15000 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sector Perform" belassen.Analystin Christine Zhou reagierte damit in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die angekündigte Aufstockung des Anteils am am US-Glückspielanbieter FanDuel. Die Konditionen seien verglichen mit der Bewertung des wichtigsten FanDuel-Konkurrenten DraftKing sehr günstig./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2020 / 17:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2020 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.