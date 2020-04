RBC hebt Ziel für Facebook auf 271 Dollar - 'Outperform'

Finanztrends Video zu Facebook A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 238 auf 271 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Es gebe Zeichen von Stabilität, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erste Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen, das weltgrößte Online-Netzwerk habe die Erwartungen beim Umsatz übertroffen./ssc/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2020 / 21:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2020 / 21:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.