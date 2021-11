RBC hebt Ziel für Evotec auf 50 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 39 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Zoe Karamanoli passte ihr Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie an den US-Börsengang des Wirkstoffforschers an. Sie ist optimistischer als der Marktkonsens was das Wachstum der Bayern angeht, aber zurückhaltender hinsichtlich der Ergebnisentwicklung. Das Segment EVT Innovate hält die Expertin für unterbewertet./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2021 / 02:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2021 / 02:00 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.