RBC hebt Ziel für Deutsche Post auf 40 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Deutsche Post von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der Bewertungsaufschlag gegenüber der Branche, zu dem die Aktie des Logistikkonzerns in der Vergangenheit gehandelt worden sei, habe sich verflüchtigt, schrieb Analyst Damian Brewer in einer Studie vom Mittwoch. Gleichzeitig traut er den Bonnern zu, stärker zu wachsen als die Konkurrenz./gl/ag Datum der Analyse: 16.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.