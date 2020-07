RBC hebt Ziel für Credit Suisse auf 10,50 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Credit Suisse vor Zahlen von 10 auf 10,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Das neue Ziel resultiere aus den angepassten Schätzungen für das Investment Banking, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Bewertungszeitraum werde nun auf 2022 hin verschoben./mf/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 17:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.