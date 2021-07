RBC hebt Ziel für Continental AG auf 129 Euro - 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Continental anlässlich der begonnenen Berichtssaison europäischer Automobilhersteller von 127 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Analyst Tom Narayan blieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiter vorsichtig bei Aktien von Zulieferern wie Conti. Autobauer würden zunehmend dazu übergehen, zuvor ausgelagerte Produktionsprozesse wieder in den eigenen Konzern einzugliedern./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2021 / 17:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2021 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.