RBC hebt Ziel für BP auf 310 Pence - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BP von 290 auf 310 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen.Nach einer Unternehmenspräsentation des Ölkonzerns bleibe er bei seiner vorsichtigen Haltung, auch wenn er seine Schätzungen leicht erhöhe, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wettbewerber wie Shell hätten ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 19:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.