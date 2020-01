RBC hebt Ziel für Apple auf 358 Dollar - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 330 auf 358 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Die Kennziffern des Elektronikkonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Ausblick sei sehr positiv gewesen und signlisiere, dass Apple vor einem "Super-Zyklus" stehe./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 23:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.